Стипендию имени Хворостовского учредят в Красноярском крае

На очередной сессии заксобрания Красноярского края вынесен законопроект об учреждении стипендии имени оперного певца Дмитрия Хворостовского.

«В целях увековечения памяти народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского проектом закона предлагается дополнительно учредить три стипендии его имени учащимся за достижения в области музыкального искусства», — сказано в сообщении регионального парламента.

Планируется, что учащиеся заведений среднего и профессионального образования будут получать выплаты за счёт перераспределения средств с других видов стипендий. А на стипендии для студентов вузов из краевого бюджета на ближайшие два года выделят 168 тысяч рублей.

Кстати, на этой же сессии первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко предложил вернуться к этой инициативе и рассмотреть вопрос об индексации размера выплат для всех категорий стипендиатов.

Напомним, в марте на церемонии I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки Дмитрия Хворостовского посмертно объявили лауреатом в номинации «Альбом года».