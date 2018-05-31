5 баллов
+8 °C
Курс ЦБ:
62,59
72,52

Стипендию имени Хворостовского учредят в Красноярском крае

 31 мая, 08:21
подходящие темы
Стипендию имени Хворостовского учредят в Красноярском крае
фото с сайта globallookpress.com

На очередной сессии заксобрания Красноярского края вынесен законопроект об учреждении стипендии имени оперного певца Дмитрия Хворостовского.

«В целях увековечения памяти народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского проектом закона предлагается дополнительно учредить три стипендии его имени учащимся за достижения в области музыкального искусства», — сказано в сообщении регионального парламента.

Планируется, что учащиеся заведений среднего и профессионального образования будут получать выплаты за счёт перераспределения средств с других видов стипендий. А на стипендии для студентов вузов из краевого бюджета на ближайшие два года выделят 168 тысяч рублей.

Кстати, на этой же сессии первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко предложил вернуться к этой инициативе и рассмотреть вопрос об индексации размера выплат для всех категорий стипендиатов.

Напомним, в марте на церемонии I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки Дмитрия Хворостовского посмертно объявили лауреатом в номинации «Альбом года».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 мая, 10:15 • статья

У города есть решение

Сорок пять депутатов встретились, чтобы внести изменения в постановления и обсудить решения на уровне города. К каким итогам пришли депутаты на сессии — в материале Сиб.фм.
 23 мая, 17:25 • репортаж

Гротеск, традиция и жареные крылышки

Восточная, западная и русская культуры сплелись воедино в любовании и насмешке современного искусства.
 22 мая, 09:15 • статья

Реставрация на миллион

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в огромном мегаполисе с горсткой исторических памятников всё так непросто с реставрацией.
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.