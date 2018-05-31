В честь праздника Новосибирский зоопарк пустит детей бесплатно

Большую праздничную программу подготовили на День защиты детей в Новосибирском зоопарке — юных посетителей пустят совершенно бесплатно.

Стартует праздник в 11 часов у главного входа с выступления городских творческих коллективов. В это же время у павильона для мелких приматов и пингвинов заработают интерактивные площадки.

В 13:30 начнётся финал вокального конкурса «Будь в голосе». А в 14:00 на центральной площадке наградят участников конкурса детского творчества «Краснокнижные животные Новосибирского зоопарка».

«В этом году на конкурс было представлено 646 рисунков и 103 произведения декоративно-прикладного искусства. Всем советуем посмотреть, есть настоящие шедевры», — рассказали в зоопарке.

Праздничная программа будет насыщенной, до 20:00 — музыка, танцы, викторины, конкурсы и даже актёрские мастер-классы. Что касается бесплатного входа, то пройти без билета смогут дети до 16 лет с 11 до 14 часов.

Напомним, коллекция приматов Новосибирского зоопарка пополнилась новым видом — парой белолицых саки, которых привезли из Германии.