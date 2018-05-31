Жениха-итальянца невеста отправила лечиться в клинику Мешалкина

66-летнему Алехандро Соколовскому в Лондоне врачи не оказали должного лечения, после чего русская невеста посоветовала ему обратиться в клинику Мешалкина; теперь мужчина спокоен за своё здоровье.

Около года назад итальянский инженер Алехандро Соколовский проходил предоперационное обследование в одной из московских клиник. У мужчины обнаружили фибрилляцию предсердий — наиболее распространённую форму нарушения ритма сердца, характеризующуюся нерегулярным сокращением предсердий, которое хаотично передаётся на желудочки сердца. Столичные врачи посоветовали Алехандро проконсультироваться у кардиолога в Лондоне, где мужчина проживает свыше пяти лет.

«Я отлично себя чувствовал и не догадывался о заболевании. Я считал себя здоровым, но болезнь оказалась коварной — протекала бессимптомно. В будущем это могло сыграть со мной плохую шутку. По возвращении в Англию я обратился в клинику Лондона. Врачи сообщили мне, что патология не угрожает жизни и проходить дополнительное обследование необязательно. Терапевт назначил мне медикаментозную терапию, выбрав в качестве стратегии лечения — контроль частоты сердечных сокращений», — рассказал итальянец.

Мужчина отметил, что в Англии развита система экстренной медицинской помощи.

«Если ты попадёшь в клинику в неотложном состоянии, тебе проведут комплексное обследование, окажут высококвалифицированную медицинскую помощь. Если же проблема не угрожает жизни, врачи направят тебя на лечение в частную клинику», — сообщил Алехандро.

В России инженера ждала невеста Галина. Женщина обеспокоилась здоровьем жениха и организовала для него консультацию кардиолога новосибирской клиники Мешалкина. Там мужчине провели комплексное обследование и выявили, что, несмотря на отсутствие симптомов, у него на фоне фибрилляции предсердий снизилась сократительная способность сердца, также ему диагностировали расширение полостей сердца. У Алехандро был высокий риск сердечной недостаточности и осложнений. Ему предложили провести радиочастотную аблацию — миниинвазивную операцию, во время которой хирург выполняет электрическую изоляцию зон, отвечающих за развитие аритмии.

«Я был уверен в профессионализме русских специалистов. Центр Мешалкина оснащён высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет оказывать медицинскую помощь на уровне европейских клиник. Здесь, в России, у меня ощущение, что врач действительно хочет помочь», — рассказал Алехандро.

Его невеста Галина также отметила, что не сомневалась в надёжности Центра Мешалкина — клиники с мировым именем.

«Многие из моих знакомых, кто уезжал на лечение в другие страны, отмечали, что уровень медицинской помощи в России ничуть не уступает европейским клиникам», — прокомментировала Галина.

Специалисты успешно провели операцию, и уже на второй день Алехандро выписали из клиники. Мужчина планирует вернуться в Лондон, приступить к работе, которая стала его смыслом жизни. Также 66-летний итальянец хочет продолжить репетиции в рок-группе, так как скоро у него очередной концерт в одном из лондонских пабов. К концу года Галина переедет к нему в Англию — спустя восемь лет отношений она согласилась стать женой итальянца.

«До операции я чувствовал себя хорошо, но теперь понимаю, что в дальнейшем будет ещё лучше. Операция — вклад в счастливое будущее, без неё, по оценкам врачей, в ближайшие годы качество жизни ухудшилось бы значительно. Специалисты Центра Мешалкина решили мою проблему. Они настоящие профессионалы. I’m happy! I’m so happy!», — поделился эмоциями Алехандро.

Напомним, в мае врачи клиники Мешалкина помогли родить женщине с серьёзной сердечно-сосудистой патологией.