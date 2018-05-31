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«Звёздные имена Новосибирска-2018»: определили первых участников финала

 31 мая, 15:31
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«Звёздные имена Новосибирска-2018»: определили первых участников финала
фото предоставила пресс-служба «Выбери Радио»

На минувшей неделе состоялся первый полуфинал конкурса лучших певцов и танцоров «Звёздные имена Новосибирска-2018», в ходе которого определили финалистов в четырёх номинациях.

Финалистами в номинации «Эстрадный вокал» стали вокальная группа IL Canto, Анастасия Камардина, Диана Тимкина и Ольга Джоева. В номинации «Хип-хоп» одержали победу — Anst и Nordai, «Хореография» — коллективы «Гранд» и «PRO-КАЧ».

С 29 мая в передаче «Новосибирск — главный!» началось их представление, где участники поделятся впечатлениями от первого этапа конкурса. Впереди — два отборочных тура.

1 июня в Центральном парке пройдёт отбор среди детей в номинации «Эстрадный вокал», а 9 июня жюри выберет финалистов в категориях «Инструментальный жанр» и «Вокально-инструментальный жанр».

Организаторы конкурса — радио «Городская волна 101.4 FM», Молодёжный центр «Пионер» и Комитет по делам молодёжи мэрии Новосибирска. Все финалисты выступят 24 июня на главной сцене города в день 125-летия Новосибирска, а победители в старших возрастных категориях получат сертификаты номиналом 200 тысяч рублей на продвижение в эфире «Городской волны». Победителей в младших возрастных группах ожидают ценные призы от организаторов и партнёров проекта.

Подробности и правила конкурса на сайте городскаяволна.рф.

Напомним, более 120 жителей сибирской столицы стали обладателями вкусных призов от станции «Городская волна».

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