5 баллов
+24 °C
Курс ЦБ:
62,02
72,58

48-летний участник спартакиады умер на стадионе НГУ

 1 июня, 11:04
были упомянуты
подходящие темы
48-летний участник спартакиады умер на стадионе НГУ
фото с сайта pixabay.com

В минувший четверг, 31 мая, мужчина пробежал два километра на спортивном мероприятии в Новосибирске, потерял сознание и скончался.

31 мая на стадионе Новосибирского государственного университета проходило массовое спортивное мероприятие. Один из его участников, решивший сдать нормы ГТО, 48-летний мужчина, пробежав два километра, почувствовал себя плохо. Он прилёг на лавку и потерял сознание. В течение получаса врачи пытались его откачать.

«Около 10 утра на базе стадиона НГУ на спортивной площадке умер мужчина 1970 года рождения во время сдачи норм ГТО. В настоящее время по данному факту идёт проверка, выясняют обстоятельства произошедшего», — сообщила Сиб.фм пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Погибший выступал за команду Зейской ГЭС. После случившегося спартакиаду приостановили.

Напомним, в мае спортсмен, чемпион мира и Европы Иван Мартыневич погиб в ДТП, возвращаясь домой в Омск.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 31 мая, 15:15 • интервью

Действовать как рупор

Депутат Совета депутатов города Новосибирска по 27-му округу Кирилл Покровский рассказал, зачем ему депутатство и как удаётся развивать округ при ограниченных возможностях бюджета.
 14 мая, 15:10 • статья

Сверхзадачи и сверхлюди

Шахматисты Новосибирской области громко заявили о себе на командном чемпионате России и заработали путёвку на Еврокубок. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности интеллектуальных схваток в российской Премьер-лиге.
 3 мая, 18:47 • статья

Лёд на сто миллионов

В Новосибирске определили проектировщика новой ледовой арены. Им стал институт, разрабатывавший документацию для «Волгоград —Арены» и «Зенит».
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 24 мая, 07:47 • новость

Мёртвая черепаха из Америки взбудоражила жителей Новосибирска

Семья Потапенко из Новосибирска во время рыбалки на Оби в районе «Сухарки» нашла огромную американскую красноухую черепаху.
 25 мая, 16:49 • новость

Собаку с лапой в капкане разыскивают в Новосибирске

Зоозащитники из Новосибирска нашли в городе раненое животное; когда собаку повезли в клинику, она вырвалась и сбежала — объявлен розыск пса с лапой в капкане.