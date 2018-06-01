48-летний участник спартакиады умер на стадионе НГУ

В минувший четверг, 31 мая, мужчина пробежал два километра на спортивном мероприятии в Новосибирске, потерял сознание и скончался.

31 мая на стадионе Новосибирского государственного университета проходило массовое спортивное мероприятие. Один из его участников, решивший сдать нормы ГТО, 48-летний мужчина, пробежав два километра, почувствовал себя плохо. Он прилёг на лавку и потерял сознание. В течение получаса врачи пытались его откачать.

«Около 10 утра на базе стадиона НГУ на спортивной площадке умер мужчина 1970 года рождения во время сдачи норм ГТО. В настоящее время по данному факту идёт проверка, выясняют обстоятельства произошедшего», — сообщила Сиб.фм пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Погибший выступал за команду Зейской ГЭС. После случившегося спартакиаду приостановили.

Напомним, в мае спортсмен, чемпион мира и Европы Иван Мартыневич погиб в ДТП, возвращаясь домой в Омск.