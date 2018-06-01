Африканские курсанты спели «Офицеров» и зачитали «Жди меня» под гитару в НГТУ

31 мая в Новосибирском государственном университете состоялся XVII ежегодный конкурс «Я говорю по-русски!» — пресс-служба учреждения поделилась видео с самыми яркими выступлениями.

На конкурсе иностранные студенты соревновались в выступлениях на русском языке. Как отметила пресс-служба вуза, зрители особенно тепло встретили номера курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Карвало Ивандро Жозе Камило Де Жесус Улипава из Анголы выступил со стихотворением «Жди меня» Константина Симонова, аккомпанемент на гитаре — Пхиммавонг Бунмисай из Лаоса. А Танга Паркис Та из Камеруна исполнил песню «Офицеры» Олега Газманова.

«В конкурсе участвовали более 50 иностранных студентов из шести вузов Новосибирска: НГУ, НГТУ, НГМУ, НГАСУ (Сибстрин), СГУПС, НВВКУ. Студенты приехали в Новосибирск из Китая, Монголии, Лаоса, Бангладеш, Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, Ливана, Камеруна, Нигера, Конго, Буркина-Фасо, Свазиленда, Анголы, Замбии, Италии, Эквадора, Республики Корея, Японии», — сообщила пресс-служба университета.

В конкурсе одержали победу: Альберто Макки (НГТУ, Италия), Хироши Мори (НГТУ, Япония), Сун Юйин (НГУ, Китай), Пи Юаньчжо (НГУ, Китай), Булолиддин Шукуров (СГУПС, Таджикистан), Танга Паркис Та (НВВКУ, Камерун), Карвало Ивандро Жозе Камило Де Жесус Улипава (НВВКУ, Ангола), Очгэрэл Золгэрэл (НГАСУ (Сибстрин), Монголия), Аскаров Мухаммадзиё (НГМУ, Узбекистан).

Напомним, 1 июня стало известно, что студенты НГТУ выиграли серебро на WorldSkills.