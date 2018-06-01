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Чёрный пиар: новосибирцам намекнули на пустые обещания Локтя

 1 июня, 17:24
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Чёрный пиар: новосибирцам намекнули на пустые обещания Локтя
фото с сайта pixabay.com

Жителям Новосибирска стали поступать звонки с двух разных номеров: женщина предлагает горожанам хорошо подумать, прежде чем голосовать за Анатолия Локтя на предстоящих губернаторских выборах.

Жительница Новосибирска Елена А. сообщила корреспонденту Сиб.фм, что неизвестная женщина позвонила ей с номера 8-383-207-97-32 и поинтересовалась, помнит ли она, что обещал в 2014 году Анатолий Локоть, когда его выбрали мэром города, и что думает по поводу не выполненных чиновником предвыборных обещаний, в том числе касающихся строительства нового автовокзала.

«Повлияет ли это на ваш голос в выборах губернатора, несмотря на то, что он не выполнил свои обещания?» — спросила звонящая.

Также в интернете сегодня, 1 июня, появились жалобы от людей, которым также набирали с вышеуказанного номера и с 8-383-207-96-44.

«Политический чёрный пиар. Намекают, что действующий мэр плохой. Догадайтесь — в чью пользу? Осенью выборы губернатора», — написал новосибирец на одном из форумов.

Напомним, в мае стало известно, что КПРФ выдвинет Анатолия Локтя на пост губернатора Новосибирской области.

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