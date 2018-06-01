Чёрный пиар: новосибирцам намекнули на пустые обещания Локтя
1 июня, 17:24
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Жителям Новосибирска стали поступать звонки с двух разных номеров: женщина предлагает горожанам хорошо подумать, прежде чем голосовать за Анатолия Локтя на предстоящих губернаторских выборах.
Жительница Новосибирска Елена А. сообщила корреспонденту Сиб.фм, что неизвестная женщина позвонила ей с номера
«Повлияет ли это на ваш голос в выборах губернатора, несмотря на то, что он не выполнил свои обещания?» — спросила звонящая.
Также в интернете сегодня, 1 июня, появились жалобы от людей, которым также набирали с вышеуказанного номера и с
«Политический чёрный пиар. Намекают, что действующий мэр плохой. Догадайтесь — в чью пользу? Осенью выборы губернатора», — написал новосибирец на одном из форумов.
Напомним, в мае стало известно, что КПРФ выдвинет Анатолия Локтя на пост губернатора Новосибирской области.