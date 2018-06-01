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Что изменится в России с 1 июня: запрет на анонимные симки и реестр авиадебоширов

 1 июня, 13:52
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Что изменится в России с 1 июня: запрет на анонимные симки и реестр авиадебоширов
фото с сайта pixabay.com

В первый месяц лета в России произойдёт ряд важных изменений в законодательстве, которые коснутся автомобилистов, пользователей сотовой связи и тех, кто летает на самолётах.

РЕЕСТР АВИАДЕБОШИРОВ

Авиакомпаниям разрешат создавать чёрные списки авиадебоширов и отказывать им в услугах. Принимать решение о включении в такой реестр перевозчики будут на основании вступившего в законную силу постановления суда по административному либо уголовному делу. Но спустя год с момента вступления в силу этого постановления пассажира должны будут исключить из списка. При этом в законе прописаны исключительные случаи, когда дебошир всё-таки может купить авиабилет: поездка на лечение, на похороны родственника или сопровождение пассажира-инвалида.

КОНТРОЛЬ ЗА СИМ-КАРТАМИ

Безымянные сим-карты теперь будут вне закона. Если их для сотрудников приобретает компания, то сотовому оператору обязательно будут передавать личные данные о человеке, оператор в свою очередь должен будет проверить достоверность этих сведений. Парламентарии отмечают, что именно с помощью анонимных сим-карт, как правило, совершаются правонарушения и преступления.

ВЫПЛАТЫ ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ

В два раза увеличится максимальный размер выплаты по договору ОСАГО при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции — так называемому европротоколу. Теперь он будет составлять 100 тысяч рублей. При этом изменения не коснутся жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для которых эта сумма была значительно выше и раньше — 400 тысяч рублей.

Кстати, в вышеназванных четырёх муниципалитетах с июня разрешено оформлять ДТП без участия сотрудников полиции даже при наличии разногласий между участниками аварии. Сделать это можно с помощью системы ГЛОНАСС или специального мобильного приложения, которое передаёт данные в систему Российского союза автостраховщиков.

КВИТАНЦИИ БЕЗ РЕКЛАМЫ

Вступает в силу запрет на размещение рекламы в квитанциях об оплате услуг ЖКХ. Исключение в законе сделали только для социальной рекламы и справочно-информационных сведений, например, от Минздрава, МЧС, МВД и так далее. Парламентарии утверждают, что россияне часто выбрасывают квитанции, принимая их за обычные рекламные листовки.

СУД ПРИСЯЖНЫХ

Уголовные дела в районных и гарнизонных военных судах первой инстанции теперь могут рассматривать с участием коллегии присяжных заседателей в составе шести человек. Речь идёт о преступлениях, максимальное наказание доходит до пожизненного лишения свободы: убийства с отягчающими обстоятельствами, геноцид, незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, пиратство.

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