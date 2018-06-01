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Десять детей пострадали при пожаре в иркутском ТЦ «Комсомолл»

 1 июня, 16:46
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Десять детей пострадали при пожаре в иркутском ТЦ «Комсомолл»
фото со страницы vk.com/incident_irk

Во время пожара в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» в Иркутске пострадали 10 детей в возрасте от 7 до 10 лет.

Ребятишки с ожогами первой и второй степени доставлены в ожоговое отделение городской клинической больницы № 3, сообщает РИА Новости. На месте ЧП работали восемь бригад скорой, а также две реанимационные бригады областного центра медицины катастроф.

Руководитель отдела маркетинга торгового центра Евгения Малышева рассказала ТАСС, что в здании произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости вследствие неудачного эксперимента.

«Инцидент произошёл на территории арендатора компании „Гравитация“ — это научно-развлекательный центр, где проводят эксперименты и праздники. Пожара у нас не было — сработала ложная пожарная тревога, потому что кто-то нажал кнопку сигнализации», — цитирует Малышеву издание.

Слова сотрудницы торгово-развлекательного комплекса подтверждает глава иркутских спасателей Валентин Нелюбов. По его словам, система пожаротушения не сработала, поскольку в здании не было задымления, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, по решению Центрального районного суда Кемерово руководитель областного управления ГУ МЧС Александр Мамонтов взят под стражу на два месяца по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне».

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