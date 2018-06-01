Дети заключённых получат в праздник подарки от жителей Новосибирска

Любой желающий может принести сладости, игрушки и одежду для детей всех возрастов в новосибирское отделение «Руси Сидящей» и устроить праздник для тех, чьи родители сидят в тюрьме.

Благотворительный фонд помощи осуждённым и их семьям «Русь Сидящая» 1 июня открыл сбор средств, а также подарков для детей заключённых и новорождённых, которые находятся в СИЗО вместе с мамами.

«Дети скучают и не устают спрашивать: „А где папа/мама? А когда он/она приедет? А почему его/её так долго нет?“. Дети пишут письма, ездят на свидания в колонии и, кажется, знают о жизни немного больше, чем их сверстники и даже мы с вами. Они знают, как писать письма, рисовать родителей по памяти, знают, как выглядит зона, хотя, может, ещё не догадываются, что это на самом деле зона, а не „место, в котором папа/мама временно работает“. Мы не можем представить, сколько смятения и тоски в душе ребёнка, который не понимает, почему у него забрали родного человека, но можем сделать его жизнь немного светлее», — написали в группе «Русь Сидящая» в соцсети «ВКонтакте».

Новосибирцы могут подарить детям сладости, игрушки, одежду. Также для малышей, которые находятся с мамой в заключении, нужно много памперсов. Первый подарок уже получен — десять путёвок в детский лагерь.

Подарки можно привозить в любой будний день с 12:00 до 19:00 по адресу: улица Вокзальная магистраль, 1, офис 41.

Напомним, 1 июня такси для детей по специальным тарифам появилось в Новосибирске.