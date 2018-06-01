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«Добавка» за избиение надзирателя грозит новосибирскому заключённому

 1 июня, 13:20
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«Добавка» за избиение надзирателя грозит новосибирскому заключённому
фото с сайта pixabay.com

20-летний осуждённый, отбывающий срок в ИК-3 Новосибирска, напал на дежурного надзирателя после высказанных в его адрес замечаний — дело передано в суд.

По версии следствия, 4 мая осуждённый Алексей Кондратьев, отбывающий наказание в исправительной колонии № 3, стал проявлять недовольство законными и обоснованными действиями дежурного помощника начальника колонии по техническому осмотру камеры штрафного изолятора.

«Заключённый нанёс сотруднику множественные удары руками в живот, из-за которых сотрудник колонии испытал сильную физическую боль. В отношении Кондратьева возбуждено дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества — то есть применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершённое в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело передано в Первомайский районный суд Новосибирска. За совершённое преступление заключённому грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в марте 19-летний осуждённый не хотел покидать помещение штрафного изолятора и проходить досмотр, поэтому он оскорбил и нанёс побои старшему прапорщику внутренней службы.

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