Историк из Барнаула победила в международном конкурсе красоты

Аспирант исторического факультета АлтГУ Елена Вервекина одержала победу на международном конкурсе Miss BRICS International.

Конкурс проходил на прошлой неделе в Нью-Дели. Его организовали в рамках международной встречи «БРИКС Альянс Бизнес Форум-2018». Участницами стали представительницы Бразилии, Венгрии, Германии, Зимбабве, Индии, Ирана, Непала, Нигерии, Польши, России, Уганды и Японии.

«Мы решили сделать культурное шоу, которое бы отличалось от подобных мероприятий, организуемых на многих международных встречах. Поэтому мы сделали конкурс красоты, на котором представительницы разных стран, сотрудничающих с БРИКС, продемонстрировали свою культуру», — передала пресс-служба АлтГу слова представителя организаторов с индийской стороны господина Джилани.

На конкурсе девушки демонстрировали национальные костюмы, пели песни и рассказывали о культуре своих стран. Елена Вервекина в конкурсной программе исполнила русский танец «Калинка-Малинка».

«Конкурс завершился. Честно, я до последнего не верила в реальность происходящего. Мне так повезло, что в зале были участники российской делегации и поддерживали меня», — написала победительница на своей странице в Instargam.

Напомним, в апреле на конкурсе красоты выбрали королеву Новосибирска.