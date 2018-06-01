На сэкономленные деньги в Новосибирске отремонтируют улицу Чемпионскую

В Новосибирске до 1 октября отремонтируют 81 участок дорог в частном секторе, бюджету это обойдётся почти в 77 млн рублей.

Городские власти отмечают, что общая площадь приведённого в порядок дорожного покрытия составит более 142 тысяч квадратных метров. Изначально на эти работы планировали потратить значительно большую сумму — более 94 млн рублей. Цена упала во время торгов, в которых приняли участие 148 подрядчиков.

«Благодаря экономии в 17 млн 619 тысяч рублей будут проведены дополнительные торги. В частности, мы обязательно включим в лот улицу Чемпионскую, на состояние которой нам поступало много жалоб от жителей», — цитирует директора МКУ «Управление дорожного строительства» Юрия Алексеевского пресс-служба мэрии.

В результате в частном секторе отремонтируют дороги на улицах Седова, 3-го Почтового переулка, Пестеля, Социалистической, Дивногорской, Чехова, 1-й Грушевской, Черёмушной и так далее.

Напомним, на улице Георгия Колонды строят дорогу, которая свяжет Лебедевского и Фадеева, завершаться работы к осени.