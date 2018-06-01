5 баллов
+24 °C
Курс ЦБ:
62,02
72,58

Новосибирские студенты выиграли серебро на WorldSkills

 1 июня, 13:32
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские студенты выиграли серебро на WorldSkills
фото с сайта nstu.ru

Студенты Новосибирского государственного технического университета выиграли серебряные медали национального инженерного чемпионата WorldSkills: Russia в категории «Интернет вещей».

26 мая в Московской области прошёл финал VI национального чемпионата WorldSkills: Russia по компетенции «Интернет вещей». В финале НГТУ представили студенты факультета автоматики и вычислительной техники Дмитрий Богомолов и Михаил Богомолов.

За победу новосибирцы боролись с командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодара. Первое место сибиряки уступили жителями столицы. До золота студентам НГТУ не хватило менее 1,5 балла из 100 возможных.

«Участники должны были спроектировать, наладить и запустить систему обмена данными (программное обеспечение) для компьютера, который управляет производственным модулем-роботом, чтобы в итоге робот мог собрать заданную модель», — сообщила пресс-служба НГТУ.

Напомним, в мае выпускник НГТУ создал первую в мире коляску, управляемую силой мысли.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 мая, 12:57 • короче

Короче: мобильный конструктор тарифов

Оказывается, мобильную связь можно персонализировать — настроить все услуги и сервисы под себя. В формате «Короче» Сиб.фм разбирался, почему собирать свой тариф выгоднее, чем пользоваться некоторыми стандартными предложениями с фиксированным набором услуг.

Выбирая кириллицу

 17 мая, 13:40 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
Автор колонки Максим Дорн рассуждает о перспективах использования русскоязычных адресов — есть ли смысл использовать кириллицу, если адреса в зоне .ru гораздо привычнее?
 14 мая, 18:50 • репортаж

Фестиваль со вкусом гика

Все твои любимые персонажи на одной площадке! Гик-корреспондент Сиб.фм погрузился в атмосферу легендарного фестиваля и попал в лапы коварной женщины-Локи.
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 24 мая, 07:47 • новость

Мёртвая черепаха из Америки взбудоражила жителей Новосибирска

Семья Потапенко из Новосибирска во время рыбалки на Оби в районе «Сухарки» нашла огромную американскую красноухую черепаху.
 25 мая, 16:49 • новость

Собаку с лапой в капкане разыскивают в Новосибирске

Зоозащитники из Новосибирска нашли в городе раненое животное; когда собаку повезли в клинику, она вырвалась и сбежала — объявлен розыск пса с лапой в капкане.