Новосибирские студенты выиграли серебро на WorldSkills
1 июня, 13:32
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Студенты Новосибирского государственного технического университета выиграли серебряные медали национального инженерного чемпионата WorldSkills: Russia в категории «Интернет вещей».
26 мая в Московской области прошёл финал VI национального чемпионата WorldSkills: Russia по компетенции «Интернет вещей». В финале НГТУ представили студенты факультета автоматики и вычислительной техники Дмитрий Богомолов и Михаил Богомолов.
За победу новосибирцы боролись с командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодара. Первое место сибиряки уступили жителями столицы. До золота студентам НГТУ не хватило менее 1,5 балла из 100 возможных.
«Участники должны были спроектировать, наладить и запустить систему обмена данными (программное обеспечение) для компьютера, который управляет производственным модулем-роботом, чтобы в итоге робот мог собрать заданную модель», — сообщила пресс-служба НГТУ.
Напомним, в мае выпускник НГТУ создал первую в мире коляску, управляемую силой мысли.