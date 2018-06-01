Против роста цен на топливо в Новосибирске вышли на пикет почти 200 человек

На площади Пименова в Новосибирске прошёл пикет «Не забудем, не простим эти цены на бензин», в котором приняли участие около 200 человек.

Участники согласованной акции собрались у ГПНТБ вечером 31 мая. Стояла фура с прикреплённым лозунгом, а участники акции держали плакаты, на которых было написано: «Дорогой бензин — дорогой хлеб», «С такими ценами далеко не уедешь» и так далее.

«Настроения у нас очень негативные, мы с января работаем в убыток. Топливо — это одно из составляющих в цене, перевозчики не могут пропорционально росту цен на топливо поднять цену на тариф. Думаю, что в скором времени цены взлетят ещё больше», — отметил Вячеслав Трунаев, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков.

Позицию недовольных ростом цен на топливо сибиряков поддержала мэрия Новосибирска. Градоначальник Анатолий Локоть рассказал журналистам о проблемах, которые возникают из-за этого у властей города.

По словам мэра, рост цен на топливо, который предполагался на 2018 год и закладывался в бюджет города, уже превышен. Недостаток средств на приобретение горюче-смазочных материалов для муниципального общественного транспорта, дорожной и строительной техники и так далее составит 50-60 млн рублей.

Власти города обратятся в ФАС с просьбой разобраться в причинах роста и дать оценку сложившейся ситуации.

ЦИФРЫ

За неделю с 21 по 27 мая в Новосибирске потребительские цены на дизельное топливо выросли на 2,4 %, а на автомобильный бензин — на 2,5 %. Бензин марки АИ-92 достиг отметки 40,22 рубля, АИ-95 — 43,13 и АИ-98 — 47,30. Дизельное топливо — 45,34 рубля.

Напомним, вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко рассказал Сиб.фм, что из-за серьёзной разницы в росте оптовых и розничных цен на топливо частные АЗС находятся на грани разорения.