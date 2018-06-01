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Сибиряки сделали тысячу предложений по развитию области

 1 июня, 15:05
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Сибиряки сделали тысячу предложений по развитию области
фото с сайта pixabay.com

Жители Новосибирской области подали тысячу предложений в Стратегию развития региона «Сибирское лидерство».

Власти региона сообщают, что большая часть из них касается здравоохранения, промышленности, транспорта и дорог, а также сельского хозяйства.

«Популярными темами, отражёнными в предложениях граждан, остаются совершенствование сферы образования, жилищной сферы, экологической безопасности, науки и инноваций», — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Кстати, приём предложений продолжается. Чаще всего местные жители вносят их через многофункциональные центры. На данный момент поступило 562 мнения. Есть возможность оставить свою идею и на сайте правительства региона, пока этим воспользовались 106 человек. Подключилась к сбору предложений и региональная Общественная палата, ей удалось собрать 266 предложений.

Самыми активными в этом процессе стали жители городов Новосибирск, Маслянино, Куйбышев, а также населённых пунктов Ордынское, Кыштовка и Болотное.

Напомним, ранее вопросы здравоохранения, демографической и социальной политики на заседании рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития обсудили новосибирские эксперты и чиновники.

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