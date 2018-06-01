Старик из алтайского села Чемал совращал маленьких девочек

На 16 лет в колонию строгого режима отправили алтайского пенсионера, который совращал малолетних девочек.

Следователи сообщают, что 84-летний мужчина жил в селе Чемал Республики Алтай. Известно, что с мая по август 2016 года и с мая по июнь 2017 года престарелый мужчина неоднократно домогался 9- и 10-летних девочек, проживающих по соседству.

«После того как их мать во время расспросов дочерей о причине страха перед соседом узнала о его преступных действиях и сообщила о случившемся в правоохранительные органы, следователем незамедлительно было принято решение о возбуждении уголовного дела. Впоследствии злоумышленник был заключён под стражу», — рассказали в следственном управлении СК РФ по республике.

Мужчина вину отрицал, но следователям удалось доказать восемь преступных эпизодов.

Кстати, старик получил фактически максимальный срок, по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ ему не могли дать больше 20 лет.

Напомним, 12-летняя девочка в Красноярском крае забеременела от опекуна — в семье было ещё четверо детей, на данный момент всех изъяли и направили на психологическую реабилитацию.