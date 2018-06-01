Такси для детей по специальным тарифам появилось в Новосибирске

Яндекс.Такси объявил о запуске тарифа «Детский» в Новосибирске — более 700 авто оснастят специальными креслами.

О таком решении компания объявила 1 июня. До конца месяца более 700 автомобилей оснастят детскими креслами и бустерами. Пассажиры с детьми могут вызвать машину с одним или двумя сиденьями для детей разных возрастов.

«Выполнять поездки с детьми могут только водители с самыми высокими оценками. Они проходят дополнительную подготовку, учатся правильно устанавливать и настраивать сиденья, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров. Курс для водителей сотрудники Яндекс.Такси разработали совместно с психологами Института дошкольного oбpaзoвaния и ceмeйнoгo воспитания», — сообщила пресс-служба Яндекс.Такси.

Приезжать на заказы по данному тарифу будут предварительно отобранные авто. Обойдётся поездка по «Детскому» в 119 рублей с детским креслом и в 99 рублей с бустером. В цену также включены пять минут бесплатного ожидания — это больше, чем в других тарифах.

Напомним, в мае водитель такси избила клиентку на глазах у ребёнка в Новосибирске.