Кавалерия и спецотряд «Гром»: в Новосибирске с размахом отметят 300-летие полиции

Новосибирцев приглашают на празднование 300-летия российской полиции, которое пройдёт на разных площадках города.

Стартуют мероприятия в 10:30 у здания Главного управления МВД по области. Здесь возложат цветы к Монументу памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Спустя полчаса на площади Пименова начнётся централизованный развод сотрудников полиции, заступающих на охрану общественного порядка. А в 14:00 в парке культуры и отдыха «Центральный», посетив тематические площадки, вы узнаете о деятельности различных подразделений полиции.

Например, можно будет увидеть милицейский и современный полицейский автотранспорт, познакомиться с кавалерийским подразделением полка патрульно-постовой службы, с отрядом специального назначения «Гром» и кинологической службой полиции.

«Для маленьких гостей праздника подготовлены тематические конкурсы и мастер-классы. Также на площадках патрульно-постовой службы, ГИБДД и кинологов предусмотрены фотозоны», — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Финальным мероприятием праздника станет гала-концерт творческих коллективов новосибирской полиции, который начнется в 16:00.

Напомним, пару недель назад житель Новосибирска приметил на остановке подозрительный предмет и решил на всякий случай вызвать сотрудников МВД — работой полицейских мужчина остался доволен.