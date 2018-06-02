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9-летний школьник попал под колёса иномарки в Новосибирске

 2 июня, 12:24
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9-летний школьник попал под колёса иномарки в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске водитель «Тойоты» сбил несовершеннолетнего — мальчика госпитализировали в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло вчера, 1 июня, в 17:15. 33-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», двигаясь по улице Василия Старощука в Октябрьском районе, совершил наезд на школьника, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшего ребёнка 2009 года рождения госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, накануне суд вынес приговор 17-летнему жителю Искитимского района, который сбил пожилого пешехода на «зебре».

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