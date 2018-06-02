Анатолий Локоть поделился отчётом о семейном походе в зоопарк Новосибирска

Мэр Новосибирска в Международный день защиты детей посетил зоопарк с семьёй и поделился данными о начале сезона детского отдыха в лагерях.

Вчера, 1 июня, Анатолий Локоть опубликовал в соцсетях фото с семейной поездки в зоопарк.

«Сегодня весь мир отмечает Международный день защиты детей. В Новосибирске много молодых семей, каждый год рождается всё больше ребятишек. Для нас, взрослых, безопасность и перспективное будущее детей — это самое главное в жизни, то, ради чего живут и работают все родители» — подписал мэр под кадром.

Он также рассказал о начале сезона детского летнего отдыха: около 128 тысяч юных новосибирцев отдохнут в лагерях этим летом. Ещё 50 тысяч подростков получат работу на лето — они будут трудоустроены на базе школ, в трудовых отрядах по месту жительства, в ремонтных бригадах.

Напомним, ранее в Новосибирске заработала горячая линия для родителей по вопросам отдыха детей в лагерях.