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Анатолий Локоть поделился отчётом о семейном походе в зоопарк Новосибирска

 2 июня, 14:15
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Анатолий Локоть поделился отчётом о семейном походе в зоопарк Новосибирска
фото из аккаунта Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»

Мэр Новосибирска в Международный день защиты детей посетил зоопарк с семьёй и поделился данными о начале сезона детского отдыха в лагерях.

Вчера, 1 июня, Анатолий Локоть опубликовал в соцсетях фото с семейной поездки в зоопарк.

«Сегодня весь мир отмечает Международный день защиты детей. В Новосибирске много молодых семей, каждый год рождается всё больше ребятишек. Для нас, взрослых, безопасность и перспективное будущее детей — это самое главное в жизни, то, ради чего живут и работают все родители» — подписал мэр под кадром.

Он также рассказал о начале сезона детского летнего отдыха: около 128 тысяч юных новосибирцев отдохнут в лагерях этим летом. Ещё 50 тысяч подростков получат работу на лето — они будут трудоустроены на базе школ, в трудовых отрядах по месту жительства, в ремонтных бригадах.

Напомним, ранее в Новосибирске заработала горячая линия для родителей по вопросам отдыха детей в лагерях.

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