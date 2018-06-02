Более 80 млн рублей потратят на пляж и набережную в Тогучине

Проект благоустройства общественного пространства в Тогучине Новосибирской области победил в финале Всероссийского конкурса лучших проектов «Формирование комфортной городской среды».

«Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях принимали участие города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

По проекту в Тогучине построят набережную и благоустроят пляжную зону озера с прилегающей привокзальной площадью. По условиям конкурса на реализацию проекта в город направят более 80 млн рублей.

Решение об участии в конкурсе проекта приняла специальная общественная комиссия, созданная в муниципальном образовании.

Напомним, в феврале жители Новосибирской области предложили 48 тысяч вариантов для обустройства маленьких городов.