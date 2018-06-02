Леопардесса Памела попала в видеоловушку на границе с Китаем

Самка хищника впервые позировала перед камерой в течение часа, умываясь и сладко потягиваясь, — редкие кадры попали в YouTube.

Научные сотрудники национального парка «Земля леопарда» знали, что в этом месте периодически отмечается самка Leo 38F и намеренно установили камеру на участке её обитания — результат превзошёл ожидания: изящная хищница позировала перед камерой в течение часа, умываясь и сладко потягиваясь.

«Памела (Leo 38F) — взрослая самка дальневосточного леопарда, живущая в национальном парке „Земля леопарда“ вблизи границы с Китаем. В настоящее время леопардессе около шести лет, она находится в самом расцвете сил. В отличие от многих других, эта самка достаточно часто попадает в объективы фотоловушек», — рассказали о своей подопечной сотрудники нацпарка.

На кадрах видно, что у Leo 38F изящная фигура. Зоологи отмечают, что Памела, как и все кошки, любит гулять по ночам, поэтому попадает в кадр именно в это время суток.

В 2015 году имя этой кошечке дала голливудская звезда, член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон. Сертификат Хранителя леопарда на встрече в Кремле актрисе вручил руководитель администрации президента, председатель Наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» Сергей Иванов.

В 2016 году хищница впервые была замечена с котёнком. Позже выяснилось, что это её дочь. А в этом году леопардесса стала бабушкой — её дочь «засветилась» с детёнышем.

Напомним, в мае коллекция приматов Новосибирского зоопарка пополнилась новым видом — парой белолицых саки.