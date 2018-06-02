На Красном проспекте в Новосибирске устранили провал асфальта

Подрядчик устранил провал асфальта на Красном проспекте в районе перекрёстка с улицей Гоголя в Новосибирске.

Проезжую часть здесь ремонтируют по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», в который в этом году вошли 54 объекта области. На данный момент дорожники приступили к работам на 43 из них: в столице региона, Бердске, Искитиме, в рабочем посёлке Кольцово. Дорожники фрезеруют покрытие, укладывают выравнивающий слой, демонтируют старые бордюры, отсыпают основание из щебня под тротуары и так далее.

За ходом ремонтов и их качеством следят представители областного минтранса, ФКУ «Сибуправтодор», заказчиков, общественных организаций и движений.

«Замечания, которые обнаружили инспекторы Общероссийского народного фронта на объектах проекта, приняты на вооружение. Заказчикам и подрядчикам необходимо строго соблюдать дорожные технологии при выполнении работ — от этого зависит качество и безопасность дорог», — отметил глава министра транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

Глава области Андрей Травников поставил задачу соблюсти сроки и усилить контроль за качеством выполнения работ. Также подрядчиков просят уделять особое внимание безопасности дорожного движения и создавать минимум неудобств для автомобилистов во время дорожных ремонтов.

Напомним, из бюджета Новосибирской области в 2018 году на дороги и транспорт региональной столицы потратят 2,9 млрд рублей.