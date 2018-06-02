В Новосибирске стартовал фестиваль «ZNAКИ»

На площадке перед академическим молодёжным театром «Глобус» собрались представители различных субкультур — так в Новосибирске открылся фестиваль «ZNАКИ».

Сегодня, 2 июня, в Новосибирске проходит десятый юбилейный Сибирский фестиваль молодёжных субкультур с более чем двадцатью различными площадками.

В этом году на фестивале организованы соревнования по диджеингу и рэп-фристайлу, мастер-классы по жонглированию и вращению горящих обручей, средневековый турнир и выступления сибирских музыкальных групп.

В пресс-центре мэрии сообщили, что содействие в проведении фестиваля театру «Глобус» оказали профильные департаменты: медицинское обслуживание организовали департамент по социальной политике с министерством здравоохранения, безопасность участников обеспечивают сотрудники УМВД по Новосибирску совместно с административными органами. А департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии обеспечил готовность сил на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что 29 мая в Новосибирской филармонии состоялся музыкальный баттл струнников и гитаристов.