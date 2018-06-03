На неделе, зацепившей начало лета, окончательно лопнуло терпение автовладельцев в Новосибирске, холодная и голодная весна для птиц дала о себе знать, а четыре талантливые девочки получили шанс заявить о себе на весь мир. Мы собрали самые важные события с 28 мая по 2 июня по версии Сиб.фм.

У — УРОВЕНЬ

Понедельник, 28 мая. Чтобы выступить на мировом конкурсе «Детское Евровидение», участницам новосибирской группы DoDoStar нужно обойти 11 конкурсантов в финальном российском туре. Коллектив из четырёх вокалисток, который создавали родители-энтузиасты, прошёл региональный отборочный этап. Сегодня, в последний день голосования, ещё можно поддержать DoDoStar. Российского представителя звёздное жюри выберет 3 июня.

ХВАТИТ НАС ДОИТЬ!

Вторник, 29 мая. Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков придумала лозунги «Дорогой бензин = мёртвая экономика», «Автомобилист — не корова, хватит его доить!» и «Не забудем, не простим эти цены на бензин!», и запланировала выйти с ними на пикет для протеста росту цен на топливо. Обком КПРФ поддержал инициативу общественников, митинг состоялся на площади у ГПНТБ, а по его итогам своё возмущение ростом цен высказала и мэрия, 31 мая направив в ФАС обращение с просьбой разобраться в ситуации.

СПАСЕНИЕ ХИЩНИКОВ

Среда, 30 мая. Жительница Новосибирска подобрала на берегу Оби коршуна. Хищник лежал на песке и не мог подняться. Опытные волонтёры диагностировали у коршуна сильное истощение и определили, чем его нужно лечить. Чтобы помочь медикаментами или кормом, можно перевести деньги на карту 2202 2002 1477 4612 или обратиться в Центр помощи диким животным «Густолесье».

А «ЕЗДИТЬ» НЕ КУПИЛ

Четверг, 31 мая. Mercedes-Benz на скорости больше 100 километров в час врезался в восемь припаркованных у новосибирского банка автомобилей, вылетев на встречную полосу на перекрёстке проспекта Маркса и улицы Космической. За рулём элитного автомобиля, тонированного «в круг», находился 18-летний парень. Такие вот литры адреналина.



Тревожный звоночек

Пятница, 1 июня. Новосибирцам начала звонить некая женщина и напоминать о невыполненных предвыборных обещаниях мэра Анатолия Локтя. Во время беседы она интересовалась, повлияет ли это на их голос в выборах губернатора НСО. В интернете горожане уже прозвали эти звонки «чёрным пиаром», а многие даже начали строить теории, чьих же это рук дело.

Рэп и средневековье

Суббота, 2 июня. Сибирский фестиваль молодёжных субкультур «ZNАКИ» прошёл в Новосибирске в юбилейный десятый раз. Готы, косплейщики, любители хип-хопа и многие другие соревновались в самых различных конкурсах: от диджеинга и рэп-фристайла до средневекового турнира. Также желающие могли поучаствовать в мастер-классах по жонглированию и вращению горящих обручей или насладиться выступлениями сибирских музыкальных групп.





Наш родной пылесос

Воскресенье, 3 июня. Обидно, но честно: новосибирский актёр и юморист Андрей Бочаров после очередной поездки в родной город оставил о нём нелестный отзыв. Мужчина отметил, что в столице Сибири становится всё труднее дышать и сравнил город с пылесборником. По мнению артиста, всё дело в речном иле, который мэрия закупает для борьбы с гололёдом, в результате чего песок и ил забивают канализацию и оседают в лёгких горожан.