Известный актёр сравнил Новосибирск с пылесборным мешком пылесоса

фото со страницы Андрея Бочарова в facebook.com

Актёр и юморист из Новосибирска Андрей Бочаров побывал в родном городе и назвал его «мегапылисом».

Отзыв о своей поездке в Новосибирск Андрей Бочаров оставил в Facebook.

«Каждый раз, как приезжаю, дышать всё хуже и хуже. В буквальном смысле. В городе, как в пылесборном мешке пылесоса — всё в пыли», — отметил актёр.

Его неприятно удивили «пред-постапокалиптические пейзажи» города, грязно-серые фасады зданий, мутные стёкла окон и гуляющие по улицам пыльные смерчи.

«Для тех, кто не был, поясню: Новосибирск сильно вытянулся вдоль широкой Оби, окружён лесами, полями и сосновыми борами. Он не в казахской степи стоит. Откуда пыль?», — возмутился он.

По его словам, причина в речном иле, который мэрия закупает под видом противогололёдных реагентов, в результате чего песок и ил забивают канализацию и оседает в лёгких горожан.

«Хочу обратить внимание — мелкое воровство жуликов-чиновников вырастает в крупные проблемы со здоровьем жителей, не говоря уж о внешнем виде города», — заключил Андрей Бочаров.

Напомним, накануне Анатолий Локоть отчитался о закупке 13 новых пылесосов для очистки города от пыли после зимнего периода.