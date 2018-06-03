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«Комната запахов» на новосибирской набережной обойдётся почти в 6 миллионов рублей

 3 июня, 11:15
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«Комната запахов» на новосибирской набережной обойдётся почти в 6 миллионов рублей
фото Сиб.фм

Городские власти определились с подрядчиком, который выполнит озеленение территории набережной, в том числе, создаст «комнату запахов».

Согласно данным сайта госзакупок, подрядчиком выполнения всех работ по озеленению стала томская компания «Биоплант» — она получила контракт стоимостью 5,88 млн рублей. Согласно техническому заданию, компании предстоит высадить в нижнем променаде флоксы, герани, шалфей, тимьян и тысячелистники, а в среднем — липы, караганы, хосты и астильбы.

Она также создаст «комнату запахов, ароматов, пряный сад» с цветущими кустами, гвоздиками, душицей и мятой, и «тактильную комнату» с рододендронами и баданом.

По контракту, все работы должны закончиться к 15 октября.

Напомним, активисты Общероссийского народного фронта вместе с экспертами Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов обнаружили несколько нарушений на отремонтированной Михайловской набережной.

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