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Мужчина пытался уйти из окна от мёртвой пенсионерки и упал в Новосибирске

 3 июня, 14:03
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Мужчина пытался уйти из окна от мёртвой пенсионерки и упал в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Гость из Кургана несколько дней пил вместе с 70-летней жительницей Новосибирска, но в один момент что-то пошло не так: он упал с четвёртого этажа, а в квартире нашли его мёртвую собутыльницу.

Как рассказала Сиб.фм пресс-служба МВД по Новосибирской области, в 4 утра 2 июня в отдел полиции № 5 «Дзержинский» поступило сообщение: мужчина упал из окна четвёртого этажа на улице Кошурникова, 5. По предварительной информации, полученной в ходе обыска квартиры и опроса соседей, 70-летняя жительница Новосибирска познакомилась с 40-летним курганцем около трёх-четырёх дней назад. Мужчина жил в квартире своей новой подруги, где они вместе пили алкоголь.

В ночь на 2 июня они также распивали спиртное, после чего курганец решил вылезти из окна по тросу, сделанному из простыней и шнура от пылесоса. Однако его план потерпел фиаско, и он упал. Серьёзных травм от падения мужчина не получил.

После этого полицейские нашли в квартире мёртвую пенсионерку.

«Решение о возбуждении уголовного дела в данном случае принимается по факту заключения судебно-медицинской экспертизы. Труп женщины направили туда на установление причины смерти, если она носит насильственный характер, то следственный комитет возбудит уголовное дело», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Полицейские задержали мужчину и поместили в приёмник-распределитель до окончания медицинской экспертизы.

Напомним, в мае выпал из окна пятого этажа студент новосибирского университета.

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