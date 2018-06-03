Пьяный бердчанин грозился спрыгнуть с пешеходного моста

Мужчина самостоятельно спустился с моста, а затем отправился в наркологическое отделение в сопровождении медиков.

Вчера утром, 2 июня, на бердском участке федеральной трассы Р-256 мужчина забрался на крышу пешеходного моста и пригрозил спрыгнуть оттуда. Его фотографию с места инцидента опубликовали в группе «Автобердск» в соцсети «ВКонтакте».

То, как он забрался туда, по-прежнему остаётся загадкой, однако к моменту прибытия полиции бердчанин уже слез с моста. Как отмечает «Курьер.Среда.Бердск», его вскоре нашли и отправили в наркологическое отделение бердской ЦГБ в сопровождении прибывших медиков скорой помощи.

Напомним, что несколькими днями ранее спасатели сняли с Октябрьского моста новосибирца, который стоял за перилами и был готов спрыгнуть.