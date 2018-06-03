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Жёсткие санкции по ограничению доступа новосибирцев ввели в «Бобранчо»

 3 июня, 13:02
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Жёсткие санкции по ограничению доступа новосибирцев ввели в «Бобранчо»
фото со страницы Сергея Алексеева в соцсети «ВКонтакте»

Активисты заботятся о покое бобров в новосибирском парке «У моря Обского» и настоятельно просят посетителей не доставать местных обитателей.

В начале апреля 2018 года в парке «У моря Обского» нашли бобра, которому дали кличку Додик — в честь грузинского царя Давида IV Строителя. Студенты НГАХА и активисты огородили место обитания зверька шлагбаумом, убрали весь мусор и дали всему гордое название «Бобранчо».

К жилищу Додика водят школьников на экскурсии, а недавно там родился ещё один бобрёнок. Однако активисты беспокоятся, чтобы люди не досаждали зверькам.

«1 июня в „Дни бобра“ согласно многочисленным требованиям трудящихся, их жён и несовершеннолетних детей введены первые жёсткие санкции по ограничению доступа к боброхате. Выражаем надежду, что впоследствии санкции будут ужесточаться с завидной интенсивностью», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор парка Сергей Алексеев.

Напомним, в начале июня стало известно, что леопардесса Памела попала в видеоловушку на границе с Китаем.

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