Укравшего дамскую сумку в салоне красоты разыскивает новосибирская полиция

Преступник в Новосибирске зашёл в салон красоты и открыто похитил чужую сумку: лицо подозреваемого попало на камеру наблюдения.

Отдел полиции № 3 «Заельцовский» УМВД по Новосибирску устанавливает личность мужчины, совершившего грабёж. 31 мая около 11:40 неизвестный мужчина зашёл в салон красоты на улице Дуси Ковальчук, 250. Он открыто похитил из зала сумку одной из посетительниц заведения. В ней находились деньги и личные вещи женщины.



