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Укравшего дамскую сумку в салоне красоты разыскивает новосибирская полиция

 3 июня, 11:53
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Укравшего дамскую сумку в салоне красоты разыскивает новосибирская полиция
фото предоставила пресс-служба МВД по Новосибирской области

Преступник в Новосибирске зашёл в салон красоты и открыто похитил чужую сумку: лицо подозреваемого попало на камеру наблюдения.

Отдел полиции № 3 «Заельцовский» УМВД по Новосибирску устанавливает личность мужчины, совершившего грабёж. 31 мая около 11:40 неизвестный мужчина зашёл в салон красоты на улице Дуси Ковальчук, 250. Он открыто похитил из зала сумку одной из посетительниц заведения. В ней находились деньги и личные вещи женщины.

Преступник причинил девушке ущерб в 12 тысяч рублей. Полицейские возбудили по факту грабежа уголовное дело.

«Всех, кому что-либо известно о личности мужчины на видеозаписи, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-10-02, 232-10-26, 232-10-74. Конфиденциальность гарантируется», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Напомним, в мае серийный грабитель попался на камеру наблюдения в Новосибирске.

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