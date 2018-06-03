Укравшего дамскую сумку в салоне красоты разыскивает новосибирская полиция
3 июня, 11:53
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Преступник в Новосибирске зашёл в салон красоты и открыто похитил чужую сумку: лицо подозреваемого попало на камеру наблюдения.
Отдел полиции № 3 «Заельцовский» УМВД по Новосибирску устанавливает личность мужчины, совершившего грабёж. 31 мая около 11:40 неизвестный мужчина зашёл в салон красоты на улице Дуси Ковальчук, 250. Он открыто похитил из зала сумку одной из посетительниц заведения. В ней находились деньги и личные вещи женщины.
Преступник причинил девушке ущерб в 12 тысяч рублей. Полицейские возбудили по факту грабежа уголовное дело.
«Всех, кому что-либо известно о личности мужчины на видеозаписи, просят сообщить в полицию по телефонам:
Напомним, в мае серийный грабитель попался на камеру наблюдения в Новосибирске.