Банду вербовщиков-террористов накрыли в Красноярске

Красноярские сотрудники ФСБ задержали 11 членов банды, связанных с международными террористами.

Речь идёт о религиозной экстремистской организации. Её лидер вербовал в России людей и помогал им перебраться в Сирию и Афганистан, чтобы примкнуть к действующим формированиям террористов, сообщает ТАСС.

Известно, что главарь банды — уроженец Киргизии. Экстремисты пропагандировали терроризм посредством видеороликов и запрещённой религиозной литературы, сообщили РИА Новости.

Уголовное дело в отношении двоих организаторов возбуждено ещё в мае. Расследование идёт по статьям «Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической» и «Содействие террористической деятельности».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей защиту границы РФ от террористов, нелегальной миграции и наркотрафика.