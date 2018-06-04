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Банду вербовщиков-террористов накрыли в Красноярске

 4 июня, 13:18
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Банду вербовщиков-террористов накрыли в Красноярске
фото с сайта pixabay.com

Красноярские сотрудники ФСБ задержали 11 членов банды, связанных с международными террористами.

Речь идёт о религиозной экстремистской организации. Её лидер вербовал в России людей и помогал им перебраться в Сирию и Афганистан, чтобы примкнуть к действующим формированиям террористов, сообщает ТАСС.

Известно, что главарь банды — уроженец Киргизии. Экстремисты пропагандировали терроризм посредством видеороликов и запрещённой религиозной литературы, сообщили РИА Новости.

Уголовное дело в отношении двоих организаторов возбуждено ещё в мае. Расследование идёт по статьям «Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической» и «Содействие террористической деятельности».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей защиту границы РФ от террористов, нелегальной миграции и наркотрафика.

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