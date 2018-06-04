Деревья массово повалило ураганом в Новосибирске

Штормовые ветра поломали деревья в Новосибирске в минувшие выходные: в нескольких районах города упали тополя и берёзы; чудом удалось избежать человеческих жертв.

В Дзержинском и Октябрьском районах ветром повалило несколько деревьев. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики сообщества прислали фотографии деревьев, упавших в Дзержинском районе у дома на улице Ипподромской, 30 и на капот Mazda Demio на улице Трикотажной.

Ещё один снимок прислали из Октябрьского района: дерево рухнуло у входа в бизнес-центр «Николаевский» недалеко от ГПНТБ.

Напомним, 29 мая сотрудники регионального управления МЧС предупредили жителей Новосибирска о надвигающемся шторме.

