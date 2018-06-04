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Контрабанда леопардов: на Алтае осудили владельца искитимского зоопарка

 4 июня, 18:01
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Контрабанда леопардов: на Алтае осудили владельца искитимского зоопарка
фото с сайта pixabay.com

Больше двух лет условно получил владелец передвижного зоопарка из Искитима за попытку вывезти в Казахстан своих подопечных.

В соседнюю страну мужчина отправился на гастроли, но документы на вывоз питомцев оформлять не стал. Проблемы у него возникли в Алтайском крае во время прохождения пограничного контроля.

«В полуприцепе автомобиля пограничники обнаружили тигрового тёмного питона, двух императорских удавов, сине-жёлтого, зелёнокрылого, а также солдатского ара, трёх леопардов и пуму», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Расследование шло по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда особо ценных диких животных». Дело рассматривали в Кулундинском районном суде края.

Напомним, в конце мая дикое животное напугало жителей Новокузнецка: медведь бродил по улицам города.

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