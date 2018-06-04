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Новосибирские семьи попросят Путина вернуть им материнский капитал

 4 июня, 13:51
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Новосибирские семьи попросят Путина вернуть им материнский капитал
фото с сайта pixabay.com

Многим семьям переселенцев, перебравшимся в Новосибирск, аннулировали сертификаты на материнский капитал — они надеются, что обращение в прямой линии к президенту России поможет им вернуть деньги.

Как и предупреждали политологи, федеральное правительство замерло на несколько месяцев после избрания президента — в ожидании назначений премьера, вице-премьеров, министров и прочих. «Новая Сибирь» указывает, что именно это отразилось на нескольких десятках новосибирских семей переселенцев.

Преимущественно это люди из Казахстана, приехавшие в Сибирь по госпрограмме возвращения соотечественников. В каждой из таких семей как минимум двое детей. А ещё их объединяет общая проблема: Первомайский райсуд по иску Первомайской райпрокуратуры аннулировал выданные им новосибирским отделением Пенсионного фонда России сертификаты на материнский капитал.

Семьи надеются, что им удастся попасть с вопросами о своей судьбе на прямую линию президента, которая пройдёт 7 июня, и что Владимир Путин поможет решить их проблему.

«Переселенцам документы выдал пенсионный фонд, а прокуратура посчитала, что это было незаконно, поскольку дети у переселенцев родились за пределами России. Пенсионщики утверждали, что действуют в соответствии с указаниями Минтруда России, а прокуроры ссылались на Федеральный закон „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“. Правда, никто не мог объяснить, почему такая массовая аномалия только в одном районе, хотя схема типична и действует по всей стране», — сообщило издание.

Новосибирские чиновники не смогли разобраться в этой проблеме, всё дошло до детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России во время своего визита в Новосибирск назвала ситуацию абсурдной и призвала ведомства найти решение для 60 лишённых господдержки матерей.

В апреле Минтруд РФ опубликовал проект приказа, в котором объяснялось, что дети, получившие гражданство от рождения, и те, что получили его при переезде, имеют одинаковые права на маткапитал. Однако данный приказ ещё не подписан.

Напомним, в марте впервые в России сибиряк добровольно вернул государству материнский капитал.

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