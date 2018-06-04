Пьяный новосибирец выкинул женщину из Mercedes-Benz и угнал его

Молодому жителю Новосибирска грозит до семи лет тюрьмы за пьяную выходку: парень избил женщину и угнал её Mercedes-Benz.

Автоледи обратилась к полицейским утром в понедельник, 4 июня. Она рассказала, что рядом с её автомобилем появился нетрезвый молодой человек, он силой вытащил её из салона, ударил, сел за руль и уехал.

«Позже угнанный автомобиль обнаружил патруль отдела полиции № 1 „Центральный“. Во время преследования машину блокировали и задержали 22-летнего жителя Калининского района», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Ранее у молодого человека проблем с законом не было, а теперь ему грозит серьёзное наказание по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ. Угонщик находится под стражей.

Напомним, в конце апреля житель Новосибирска приехал в гости к родственникам, а домой уехал на чужом автомобиле, который потом решил продать.