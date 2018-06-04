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За перебои с электричеством с Новосибирскэнергосбыта взыскали 45 млн рублей

 4 июня, 13:33
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За перебои с электричеством с Новосибирскэнергосбыта взыскали 45 млн рублей
фото с сайта pixabay.com

Из-за некачественного электричества в Новосибирске завод «Экран» потратил на ремонт оборудования большие деньги — это стало поводом обратиться в суд.

Завод «Экран» взыскал с Новосибирскэнергосбыта 45,3 млн рублей. Как сообщил источник «РБК Новосибирск», в суд обратились из-за перебоев в поставке электричества — это привело к дорогостоящему ремонту оборудования.

«Речь идёт о сумме более 88,6 млн рублей. Провалы в напряжении, которые наблюдались с февраля по август 2015 года, вывели из строя часть приборов предприятия. Завод „Экран“ обратился в суд», — сообщило издание.

Арбитражный суд в мае 2016 года обязал Новосибирскэнергосбыт выплатить 90,7 млн рублей за убытки. Однако компанию такое решение не удовлетворило и она подала апелляцию и затем кассацию. 21 мая суд снизил сумму выплат до 45,3 млн рублей.

Напомним, в мае стало известно, что Новосибирскэнергосбыт возглавит специалист по слияниям и поглощениям Карэн Дашьян.

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