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Третий не лишний: у Травникова и Локтя появился конкурент на выборах

 4 июня, 16:31
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Третий не лишний: у Травникова и Локтя появился конкурент на выборах
фото с сайта novosibirsk.spravedlivo.ru

Третьим кандидатом на выборах губернатора Новосибирской области может стать глава регионального отделения справедливороссов Анатолий Кубанов.

В разговоре с Сиб.фм Анатолий Анатольевич подтвердил, что в партии действительно рассматривают его кандидатуру, но говорить о выдвижении рано, решение должно быть принято на партийной конференции.

«Не я решил, а партия, которая должна провести установленную в законном порядке областную партконференцию, согласовать кандидата с центральными органами партии, только после этого будет понятно, кто этот счастливый кандидат. Конечно, я как руководитель местного отделения должен выдвигаться, но надо дождаться проведения партийной конференции», — отметил Анатолий Кубанов.

Тридцать первая сессия новосибирского заксобрания, на которой объявят дату выборов губернатора, назначена на 8 июня. После этого стартуют мероприятия по выдвижению кандидатов от различных политических сил.

«Я оптимистично смотрю на перспективы участия в выборах главы нашего любимого региона, потому что у нас чистая и честная позиция. Акцент мы всегда в своей деятельности и предвыборных кампаниях делаем на социальной политике. Это всегда востребовано, находит отклик в сердцах избирателей. Поэтому будем участвовать, бороться и побеждать», — рассказал Сиб.фм Анатолий Кубанов.

Ранее о желании баллотироваться на пост губернатора Новосибирской области заявили мэр столицы региона Анатолий Локоть и врио главы региона Андрей Травников.

Напомним, жителям Новосибирска стали поступать звонки с двух разных номеров: женщина предлагает горожанам хорошо подумать, прежде чем голосовать за Анатолия Локтя на предстоящих губернаторских выборах.

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