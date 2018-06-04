6 баллов
+15 °C
Курс ЦБ:
61,93
72,44

Упавший из окна новосибирской хрущёвки мужчина оказался убийцей

 4 июня, 17:00
были упомянуты
подходящие темы
Упавший из окна новосибирской хрущёвки мужчина оказался убийцей
фото из группы «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Новосибирские следователи предъявили обвинение жителю Курганской области, который на днях прославился в сети, упав с четвёртого этажа дома.

Как ранее писал Сиб.фм, мужчина несколько дней распивал алкоголь вместе с 70-летней женщиной у неё дома на улице Кошурникова, 5. Дальше что-то пошло не так... Курганец решил выбраться из окна по тросу, сделанному из простыней и шнура от пылесоса, но попытка оказалась тщетной, мужчина сорвался.

Очевидцы ЧП вызвали полицейских, которые обнаружили в квартире мёртвую пенсионерку. Её собутыльник серьёзных травм от падения не получил, его поместили в приёмник-распределитель. Следователи выяснили обстоятельства случившегося.

Мужчине 40 лет, в конце 2017 года он приехал в область на заработки, а в мае познакомился с пенсионеркой, с которой периодически распивал алкоголь. Во время последнего застолья произошёл конфликт, курганец задушил собутыльницу и решил скрыться через окно.

«Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления. Судом 5 июня будет рассмотрено ходатайство следователя о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба Главного управления МВД по области.

Уголовное дело возбудили и расследуют по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Курганцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, к десяти годам колонии приговорили сибирячку, которая убила знакомую в заброшенном здании морга в Барабинске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27.02.2017, 12:15 • репортаж

«Его костёр взовьётся до небес»

Как прошла в Новосибирске акция памяти убитого напротив Кремля два года назад оппозиционного политика и что думают её немногочисленные участники о Борисе Немцове.
 7.02.2017, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали, как они прожили 1,5 года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 29.02.2016, 10:00 • репортаж

Мы всегда тут стояли

27 февраля 2015 года в Москве был убит политик Борис Немцов. В Новосибирске власти не стали запрещать пикеты в честь Немцова, дав им затеряться на фоне других событий. Корреспондент Сиб.фм оценил, как в городе почтили память оппозиционного политика.
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 31 мая, 11:16 • новость

СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 24 мая, 07:47 • новость

Мёртвая черепаха из Америки взбудоражила жителей Новосибирска

Семья Потапенко из Новосибирска во время рыбалки на Оби в районе «Сухарки» нашла огромную американскую красноухую черепаху.
 31 мая, 16:51 • новость

Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются слабые дожди и несильный ветер, а к концу недели в регион придёт холодный фронт.