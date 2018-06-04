Упавший из окна новосибирской хрущёвки мужчина оказался убийцей

Новосибирские следователи предъявили обвинение жителю Курганской области, который на днях прославился в сети, упав с четвёртого этажа дома.

Как ранее писал Сиб.фм, мужчина несколько дней распивал алкоголь вместе с 70-летней женщиной у неё дома на улице Кошурникова, 5. Дальше что-то пошло не так... Курганец решил выбраться из окна по тросу, сделанному из простыней и шнура от пылесоса, но попытка оказалась тщетной, мужчина сорвался.

Очевидцы ЧП вызвали полицейских, которые обнаружили в квартире мёртвую пенсионерку. Её собутыльник серьёзных травм от падения не получил, его поместили в приёмник-распределитель. Следователи выяснили обстоятельства случившегося.

Мужчине 40 лет, в конце 2017 года он приехал в область на заработки, а в мае познакомился с пенсионеркой, с которой периодически распивал алкоголь. Во время последнего застолья произошёл конфликт, курганец задушил собутыльницу и решил скрыться через окно.

«Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления. Судом 5 июня будет рассмотрено ходатайство следователя о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба Главного управления МВД по области.

Уголовное дело возбудили и расследуют по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Курганцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, к десяти годам колонии приговорили сибирячку, которая убила знакомую в заброшенном здании морга в Барабинске.