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За 30: настоящее лето придёт в Новосибирск

 4 июня, 14:54
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За 30: настоящее лето придёт в Новосибирск
фото с сайта pixabay.com

Три дня подряд с температурами выше 20: Новосибирская область находится на границе холодной и тёплой воздушных масс; синоптики обещают, что к концу недели в регион придёт настоящее лето.

Над Новосибирской областью простирается холодный воздушный фронт, об этом свидетельствуют облачность и пресловутые осадки. Однако скоро однородная тёплая воздушная масса накроет регион.

Завтра ночью, 5 июня, в отдельных районах области сохранятся умеренные дожди. Ожидается температура +4...+9 градусов, юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, днём воздух прогреется до +24...+29 градусов, в северных районах — +18...+23.

«Четверг, 7 июня, станет самым тёплым днём без осадков. Дневные температуры в области — +27...+32 градуса, в Новосибирске — +27...+29 градусов», — рассказала корреспонденту Сиб.фм начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Прогноз оптимистичен вплоть до конца недели: с юга к северу распространится антициклон, что повлечёт повышение атмосферного давления, прекращение осадков и тепло.

Напомним, самое время вспомнить о пяти пляжах, которые были открыты в Новосибирске вопреки всему.

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