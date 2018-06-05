Бетонный завод горит в Новосибирске

фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

С территории Бетонного завода № 1 на левобережье Новосибирска валит чёрный дым и раздаются хлопки — на место выехали пожарные.

Фотографиями дымящегося бетонного завода поделились подписчики сообщества «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, в здании растворного узла взорвались три баллона с кислородом и пропаном.

«Баллоны, которые не успели взорваться, удалось охладить силами личного состава», — сообщил корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

В ликвидации возгорания участвуют пять пожарных расчётов и спецкатер.

Напомним, 1 июня в пожаре в торгово-развлекательном центре «Комсомолл» пострадали 10 детей.