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Благоустройство территории вокруг ЛДС обойдётся в 145 миллионов

 5 июня, 15:41
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Благоустройство территории вокруг ЛДС обойдётся в 145 миллионов
фотографии с сайта piarena.ru

В правительстве Новосибирской области распределили деньги, сэкономленные после реструктуризации долгов, часть из них пойдёт на новый ЛДС.

Транш на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры нового спортивного объекта, а также на проектирование объектов благоустройства и набережной, прилегающей к ледовой арене, составит 145 млн рублей.

Нашлись деньги и на другой спортивный объект — физкультурно-оздоровительный центр по улице Лебедевского. Чтобы довести его до соответствия современным требованиям безопасности, потратят 25,1 млн.

Значительную сумму выделят на реконструкцию объектов водо- и теплоснабжения в Новосибирске — 200 млн рублей, на ремонт жилищного фонда города ещё 43,3 млн. Но больше всего из сэкономленных денег направят на повышение зарплат работникам бюджетной сферы в соответствии с указами президента — 460,3 млн рублей.

В списке новых расходов множество других пунктов: приобретение школьных автобусов и льготных лекарств, строительство газовой котельной в селе Северотатарском и коллектора в Бердске и так далее.

«Хотелось бы обратить внимание на эффект, который мы получаем от управления госдолгом. Это стало возможным в результате большой работы, проделанной регионом на федеральном уровне по реструктуризации бюджетных кредитов», — отметил глава области Андрей Травников.

Напомним, министерство строительства Новосибирской области определило подрядчика работ по проектированию многофункциональной ледовой арены, которая должна появиться на улице Немировича-Данченко.

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