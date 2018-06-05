Локоть записал видеообращение на прямую линию с Путиным

В этот четверг, 7 июня, состоится прямая линия с Владимиром Путиным, вопрос решил задать и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, он, как и президент, является сторонником прямых каналов общения. В своём видеообращении он рассказал главе государства о проблемах города, которые не решить без участия федерального центра.

«Считаю, что есть два основных вопроса, которые крайне важны для Новосибирска и требуют поддержки Москвы. Первый касается достройки новосибирского метро. У нас есть проектно-сметная документация, есть понимание, какие станции развивать и как это делать. Но реализовать проект за счёт бюджетов города и области невозможно», — пишет в социальных сетях градоначальник.

Локоть особо выделяет проект строительства станции «Спортивная», которая должна расположиться рядом с новым ЛДС, строящимся к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Вторым вопросом, требующим решения с помощью федерального центра, мэр считает расселение из ветхого и аварийного жилья. На данный момент в Новосибирске такой статус имеют 200 строений. Городскому бюджету для решения этой проблемы не хватает около 4 млрд рублей.

Под постом мэра тут же стали появляться комментарии, новосибирцы обратили внимание и на другие городские проблемы: бродячие собаки, обманутые дольщики, места в детских садах.

Напомним, приём вопросов на программу «Прямая линия с Владимиром Путиным» стартовал в конце мая, задать их можно по телефону, отправив SMS-сообщение или MMS, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.