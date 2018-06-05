5 баллов
+17 °C
Курс ЦБ:
61,98
72,51

Локоть записал видеообращение на прямую линию с Путиным

 5 июня, 17:36
были упомянуты
подходящие темы
Локоть записал видеообращение на прямую линию с Путиным
фото со страницы анатолия локтя в соцсети «вконтакте»

В этот четверг, 7 июня, состоится прямая линия с Владимиром Путиным, вопрос решил задать и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, он, как и президент, является сторонником прямых каналов общения. В своём видеообращении он рассказал главе государства о проблемах города, которые не решить без участия федерального центра.

«Считаю, что есть два основных вопроса, которые крайне важны для Новосибирска и требуют поддержки Москвы. Первый касается достройки новосибирского метро. У нас есть проектно-сметная документация, есть понимание, какие станции развивать и как это делать. Но реализовать проект за счёт бюджетов города и области невозможно», — пишет в социальных сетях градоначальник.

Локоть особо выделяет проект строительства станции «Спортивная», которая должна расположиться рядом с новым ЛДС, строящимся к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Вторым вопросом, требующим решения с помощью федерального центра, мэр считает расселение из ветхого и аварийного жилья. На данный момент в Новосибирске такой статус имеют 200 строений. Городскому бюджету для решения этой проблемы не хватает около 4 млрд рублей.

Под постом мэра тут же стали появляться комментарии, новосибирцы обратили внимание и на другие городские проблемы: бродячие собаки, обманутые дольщики, места в детских садах.

Напомним, приём вопросов на программу «Прямая линия с Владимиром Путиным» стартовал в конце мая, задать их можно по телефону, отправив SMS-сообщение или MMS, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Ставка на улучшение

 28 мая, 14:10 • колонка
Максим Марков
директор проектов компании «ЁЛКА девелопмент»
О том, почему застройщики Новосибирска перестанут брать количеством и сделают акцент на качестве жилья, рассказывает автор колонки Максим Марков.
 26 мая, 10:15 • статья

У города есть решение

Сорок пять депутатов встретились, чтобы внести изменения в постановления и обсудить решения на уровне города. К каким итогам пришли депутаты на сессии — в материале Сиб.фм.
 22 мая, 09:15 • статья

Реставрация на миллион

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в огромном мегаполисе с горсткой исторических памятников всё так непросто с реставрацией.
самое популярное
 31 мая, 11:16 • новость

СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 24 мая, 07:47 • новость

Мёртвая черепаха из Америки взбудоражила жителей Новосибирска

Семья Потапенко из Новосибирска во время рыбалки на Оби в районе «Сухарки» нашла огромную американскую красноухую черепаху.
 27 мая, 11:01 • новость

Новое правительство России поддержало Андрея Травникова

Врио губернатора Новосибирской области обсудил приоритетные для развития региона проекты с представителями нового российского правительства и получил их одобрение.
 31 мая, 16:51 • новость

Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются слабые дожди и несильный ветер, а к концу недели в регион придёт холодный фронт.