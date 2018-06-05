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Онлайн-курс по русскому языку запустили эксперты Тотального диктанта

 5 июня, 16:37
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Онлайн-курс по русскому языку запустили эксперты Тотального диктанта
фото с сайта pixabay.com

Завершилась работа над первым онлайн-курсом по русскому языку, эксперты Тотального диктанта составили его из 28 уроков.

Занятия разбиты на четыре модуля: правописание гласных; правописание согласных; слитное, раздельное, дефисное написание слов разных частей речи; пунктуация. Созданный практикум рассчитан на четыре недели.

«Мы постарались рассказать о правилах, во-первых, полнее и подробнее, чем о них говорят в школе, а во-вторых, добавив интересные, на наш взгляд, сюжеты об истории правил, о неожиданных исключениях, о лингвистах и писателях, о прошлом и будущем языка», — рассказал главный редактор интернет-портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

Пройдя этот курс, вы не только повысите уровень своей грамотности, но и узнаете массу интересных исторических моментов, связанных с русским языком. Например, как огурец стал символом борьбы за неприкосновенность русской орфографии или какое совершенно секретное исключение из правил написания о/ё после шипящих существовало в советские годы.

Завершится ваше обучение, если вы, конечно, на него отважитесь, написанием диктанта. Если и с этим испытанием вы справитесь успешно, вам вручат сертификат о прохождении онлайн-курса.

Напомним, в апреле Тотальный диктант написали более семи тысяч жителей Новосибирска, у всех участников возникали затруднения с расстановкой знаков препинания в бессоюзном сложном предложении и с двумя-тремя орфограммами.

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