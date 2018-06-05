После взрыва под домашний арест отправили директора иркутской «Гравитации»

В Иркутске под домашний арест отправили директора НРЦ «Гравитация», в котором во время представления для детей произошёл взрыв.

«4 июня Кировским районным судом Иркутска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть по 31 июля <...> по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в официальном сообщении суда.

Организация находится в ТРЦ «Комсомолл». ЧП произошло 1 июня, ребятишкам показывали опыты с использованием жидкого азота, электричества и химических реактивов. Внезапно газ воспламенился, и огненное облако захватило первые ряды зрителей.

Иркутские следователи сообщают, что за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от пяти до 13 лет. После случившегося их госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3.

«Больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25 %. Мальчик помещён в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком», — сообщила пресс-служба следственного управления СК по Иркутской области.

Расследование идёт по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Виновным в случившемся максимально грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, главу кузбасского МЧС Александра Мамонтова арестовали до 25 июля по делу о пожаре в «Зимней вишне».