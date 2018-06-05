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Травников избавил новосибирских дачников от мусоросортировочного комплекса

 5 июня, 17:46
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Травников избавил новосибирских дачников от мусоросортировочного комплекса
фото с сайта правительства новосибирской области

Андрей Травников провёл расширенное заседание рабочей группы по выработке новых подходов и решений к заключению новой «мусорной концессии»; в ходе обмена мнениями он заверил, что мусоросортировочный комплекс не будут строить в дачном посёлке Плотниково.

О работе группы отчитались врио первого заместителя председателя регионального правительства Владимир Знатков и член комиссии новосибирского горсовета депутатов по бюджету и налоговой политике и по муниципальной собственности Наталья Пинус.

Депутат Наталья Пинус подчеркнула, что члены рабочей группы выработали параметры техзадания концессионного соглашения по созданию объектов в сфере обращения с отходами на территории региона. В частности, эксперты предложили сделать акценты на увеличении доли сортировки и переработки мусора, а также отметили, что площадку размещения мусоросортировочных комплексов и мусорных полигонов нужно выбирать максимально тщательно.

В заседании приняли участие депутаты заксобрания региона, представители СО РАН и общественники.

Врио главы региона Андрей Травников обратил внимание на необходимость подбора альтернативной площадки для размещения мусоросортировочных комплексов, поскольку вариант строительства комплекса в селе Плотниково вызвал резко негативный отклик и протест.

«Если есть варианты минимизировать неудобства для жителей, это нужно делать», — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, 5 апреля рабочая группа одобрила новые параметры «мусорной концессии» в Новосибирской области.

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