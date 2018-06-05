Травников опроверг причастность к провокационным звонкам против Локтя

На прошлой неделе новосибирцам стали поступать звонки: людям намекали на то, чтобы они не голосовали за Анатолия Локтя на губернаторских выборах, — Андрей Травников заверил, что не имеет к этому никакого отношения.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил на пресс-конференции, что не имеет никакого отношения к опросам по телефону, в которых мэра Новосибирска Анатолия Локтя пытались выставить с негативной стороны.

«Это не действия штаба, который мне помогает. Я не знаю, кто это делает, с какой целью, и могу только строить версии», — ответил врио губернатора.

Андрей Травников предположил, что это, возможно, действительно дело рук противников мэра — он давно работает в исполнительной власти и мог нажить себе врагов за это время. А также, что это могут делать и сторонники Локтя, дабы выставить врио главы региона в плохом свете. По его словам, последнюю теорию подтверждает то, что людям звонил «робот», а это вызывает раздражение.

Напомним, 1 июня новосибирцам некая женщина по телефону намекнула на пустые обещания Анатолия Локтя.