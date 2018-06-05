5 баллов
+17 °C
Курс ЦБ:
61,98
72,51

Травников опроверг причастность к провокационным звонкам против Локтя

 5 июня, 14:38
были упомянуты
подходящие темы
Травников опроверг причастность к провокационным звонкам против Локтя
фото с сайта правительства НСО

На прошлой неделе новосибирцам стали поступать звонки: людям намекали на то, чтобы они не голосовали за Анатолия Локтя на губернаторских выборах, — Андрей Травников заверил, что не имеет к этому никакого отношения.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил на пресс-конференции, что не имеет никакого отношения к опросам по телефону, в которых мэра Новосибирска Анатолия Локтя пытались выставить с негативной стороны.

«Это не действия штаба, который мне помогает. Я не знаю, кто это делает, с какой целью, и могу только строить версии», — ответил врио губернатора.

Андрей Травников предположил, что это, возможно, действительно дело рук противников мэра — он давно работает в исполнительной власти и мог нажить себе врагов за это время. А также, что это могут делать и сторонники Локтя, дабы выставить врио главы региона в плохом свете. По его словам, последнюю теорию подтверждает то, что людям звонил «робот», а это вызывает раздражение.

Напомним, 1 июня новосибирцам некая женщина по телефону намекнула на пустые обещания Анатолия Локтя.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 июня, 12:16 • статья

Сортируй и сберегай

Сиб.фм разбирался в проекте «Бережливая поликлиника» — что собой представляет новая система и какие проблемы она реально решает.
 26 мая, 10:15 • статья

У города есть решение

Сорок пять депутатов встретились, чтобы внести изменения в постановления и обсудить решения на уровне города. К каким итогам пришли депутаты на сессии — в материале Сиб.фм.
 22 мая, 09:15 • статья

Реставрация на миллион

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в огромном мегаполисе с горсткой исторических памятников всё так непросто с реставрацией.
самое популярное
 31 мая, 11:16 • новость

СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 24 мая, 07:47 • новость

Мёртвая черепаха из Америки взбудоражила жителей Новосибирска

Семья Потапенко из Новосибирска во время рыбалки на Оби в районе «Сухарки» нашла огромную американскую красноухую черепаху.
 27 мая, 11:01 • новость

Новое правительство России поддержало Андрея Травникова

Врио губернатора Новосибирской области обсудил приоритетные для развития региона проекты с представителями нового российского правительства и получил их одобрение.
 31 мая, 16:51 • новость

Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются слабые дожди и несильный ветер, а к концу недели в регион придёт холодный фронт.