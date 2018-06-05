Новосибирский заключённый обматерил надзирателей и добавил себе срок

Ещё четыре года в исправительной колонии строгого режима проведёт 30-летний Таабалды Назаров после ссоры с надзирателями.

Конфликт произошёл 13 декабря 2017 года в камере штрафного изолятора. Мужчину поместили в неё за нарушение порядка, но не соблюдать правила заключённый решил и там.

«Во время проведения технического осмотра камеры сотрудники исправительного учреждения потребовали от заключённого привести форму в порядок, а получили нецензурные высказывания в ответ», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Более того, Таабалды стал угрожать одному из сотрудников, что травмирует его. В ведомстве отмечают, что поведение заключённого привело к срыву нормальной работы сотрудников исправительной колонии. Во всех обстоятельствах случившегося разбирался Октябрьский районный суд Новосибирска. Позиция государственного обвинителя им была полностью поддержана.

Напомним, любой желающий может принести сладости, игрушки и одежду для детей всех возрастов в новосибирское отделение «Руси Сидящей» и устроить праздник для тех, чьи родители сидят в тюрьме.