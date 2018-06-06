Афишу юбилея Новосибирска превратят в приложение для смартфонов

Ориентироваться в праздничной программе на День города новосибирцы смогут с помощью специального мобильного приложения «ЭтоНово».

Приложение будет работать на всех платформах и станет доступно для скачивания с 16 июня.

«У нас очень насыщенная программа празднования Дня города. Чтобы люди смогли сориентироваться и выбрать площадки, на которых они хотят побывать, мы занесём в приложение „ЭтоНово“ все мероприятия с геопривязками и описанием», — цитирует пресс-служба мэрии начальника департамента связи и информатизации Александра Горнштейна.

В приложении можно заранее отметить понравившиеся мероприятия, расставить им оценки и построить маршрут. А с самых крупных праздничных площадок в нём будут идти видеотрансляции.

Кстати, использовать «ЭтоНово» власти города планируют и дальше, в нём будут появляться программы новосибирских мероприятий.

Напомним, молодой режиссёр и бывшие сотрудники Западно-Сибирской киностудии к 125-летию Новосибирска по кадрам восстановили фильм о городе 30-летней давности.