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Афишу юбилея Новосибирска превратят в приложение для смартфонов

 6 июня, 18:25
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Афишу юбилея Новосибирска превратят в приложение для смартфонов
фото с сайта pixabay.com

Ориентироваться в праздничной программе на День города новосибирцы смогут с помощью специального мобильного приложения «ЭтоНово».

Приложение будет работать на всех платформах и станет доступно для скачивания с 16 июня.

«У нас очень насыщенная программа празднования Дня города. Чтобы люди смогли сориентироваться и выбрать площадки, на которых они хотят побывать, мы занесём в приложение „ЭтоНово“ все мероприятия с геопривязками и описанием», — цитирует пресс-служба мэрии начальника департамента связи и информатизации Александра Горнштейна.

В приложении можно заранее отметить понравившиеся мероприятия, расставить им оценки и построить маршрут. А с самых крупных праздничных площадок в нём будут идти видеотрансляции.

Кстати, использовать «ЭтоНово» власти города планируют и дальше, в нём будут появляться программы новосибирских мероприятий.

Напомним, молодой режиссёр и бывшие сотрудники Западно-Сибирской киностудии к 125-летию Новосибирска по кадрам восстановили фильм о городе 30-летней давности.

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